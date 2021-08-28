В своем блоге «Итоги недели» политолог Руслан Бортник назвал причины проведения в этом году масштабного парада ко Дню Независимости. По его мнению, парад был определенной политической технологией.

По его мнению, в стране, где огромное количество граждан находятся на грани бедности, некоторые люди не могут получить зарплату и очень остро стоят социально-экономические вопросы, проводить такие парады – перебор.

«Нужно было больше уделить внимание социально-экономическим вопросам обеспечения тех же вооруженных сил или вооружения для них. Конечно, этот парад был определенной политической технологией. С одной стороны, это демонстрация силы. Зеленский продолжает работать в режиме сильной руки, запрос на которую сохраняется достаточно высоко в обществе, и для этого был парад», - заявил Бортник.

Он объяснил, что на фоне этой бронетехники и вооруженных сил Зеленский хотел показать, что он не просто президент, но и верховный главнокомандующий.

«Во-вторых, парад превратился в политический митинг, где президент получил возможность высказать свои политические посылы. В-третьих, это попытка привлечь на свою сторону военную среду и правых, попиариться в этой среде», - говорит Бортник.

Политолог отметил, что ежегодно после парада еще проходит шествие ветеранов, которое традиционно возглавляет партия Европейская солидарность. Бортник добавил, что это была зона контроля, где властвовал Петр Порошенко. По его мнению, Зеленский попытался вытеснить экс-президента из этой среды.

«И финальное, то, что в этом параде принимали участие вооруженные силы других государств – это демонстрация, наверное, тезиса о том, что весь мир с нами», - считает Бортник.

Как сообщает Politeka, ранее политический эксперт Александр Солонтай отметил, что если этой осенью будут протесты, то молодёжь примет в них активное участие.