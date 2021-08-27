Отдав ядерное оружие, Украина стала уязвимой к агрессивной политике других государств. Подробнее об этом рассказал председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок в программе Сергея Дойко «Личность».
По мнению политика, в Украине как ядерной державе никогда бы не было войны ни с Россией, ни с любым другим государством. «Никто бы не рискнул создать провокации внутри государства или внедрить военную агрессию против страны, у которой есть ядерная кнопка», - объясняет он.
Тем не менее, отмечает Тягнибок, Украина отказалась от статуса ядерной державы и 5 декабря 1994 года подписала с Россией, Соединенными Штатами и Великобританией Будапештский меморандум, к которому позже также присоединились Китай и Франция. Но Россия своими действиями, говорит он, нарушила договоренность. «И фактически, это бумажка, которая будто вчера к чему-то обязывала, лопнула как мыльный пузырь, как говорят некоторые эксперты», - констатирует председатель «Свободы».
В целом он отмечает, что к Украине на международной арене - и Европа, и США - стали относиться иначе. «Это связано с тем, что власть очень неграмотно позиционировала Украину в международной политике», - объясняет Тягнибок. Он добавляет, что речь идет также и об аннексии Крыма, и о войне на Донбассе, и о международных отношениях вообще, и о переговорах, и о невыполнении обязательств и условий. «Мы можем потерять свою государственность, если будем вести неграмотно как внешнюю, так и внутреннюю политику», - предупреждает политик.
В общем Тягнибок заключает, что в трудной ситуации Украины виновна власть, что постоянно проявляет дипломатический непрофессионализм.
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Как сообщала Politeka, Тягнибок рассказал, что на самом деле потеряла Украина после подписания Будапештского меморандума.
Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, как США повлияли на ядерное разоружение Украины.