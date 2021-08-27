Почему Украина презентует себя на мировом уровне менее успешно, чем Россия? Что в этой сфере следовало бы изменить? Ситуацию в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» комментирует дипломат, многолетний украинский посол в Австрии Александр Щерба.
«Я против того, чтобы Украина соревновалась с Россией, кто лучше презентует себя. Это, на мой взгляд, контрпродуктивно. Зачем нам соревноваться с Чайковским и Достоевским, которых любит весь мир? Пусть он и дальше их любит. Не нужно доказывать, что мы лучше, чем россияне – надо показать, что мы есть и мы интересны. Надо показать, что по духу мы – Европа. И в этом деле есть успехи. Украинские музыкальные группы, например, «ДахаБраха», собирают в Австрии полные залы. Культурная дипломатия важна, но не менее важно для Украины слышать Европу в тех вопросах, которые существенны для обеих сторон», - отмечает эксперт.
Он пояснил, о каких именно вопросах идёт речь.
«Важные для Европы вопросы – это толерантность, открытость для мира, борьба с расизмом, антисемитизмом и тому подобными вещами. А чтобы бороться с этими проблемами, нужно в первую очередь признавать их существование. Вряд ли Украина – единственная страна в мире, где нет антисемитизма и расизма», - спрашивает Александр Щерба.
Как сообщает Politeka, ранее этот дипломат рассказывал о том, как австрийское общество проходит процесс очищения и покаяния.
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Также Politeka сообщала, что, по мнению Щербы, примирение между украинцами и россиянами возможно, но не в ближайшем будущем.