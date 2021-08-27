Политический консультант, разработчик адвокационных и избирательных кампаний Руслан Рохов в программе «БДСМ. Болевые разговоры» Алексея Толкачева назвал политиков архитекторами будущего, от которых зависит жизнь граждан, и предложил модель эффективного «строительства» будущего.

«Если у нас болит зуб и мы бы ожидали, что он перестанет болеть - возможно. Это если бы сгнил нерв и там бы все сразу перестало болеть. И мы понимаем, что можно, конечно, потерпеть, но лучше пойти к стоматологу и решить проблему. То же самое с положением вещей в Украине», - сравнивает он.

«Политик должен быть архитектором будущего, который своими решениями базовое положение вещей, ту модель, которая есть, делает такой моделью, какой бы ее хотели видеть люди. Он принимает определенные политики, которые начинает реализовывать правительство. Парламент - это архитектурное бюро, а прораб - это правительство, которое выполняет решения парламента и приводит в соответствие того, что есть, к желаемому положению вещей», - говорит Рохов.

«Если бы граждане начали рассматривать политиков как провайдеров другого будущего и выбирали: а какое же будущее они предлагают? Иванов одно, Петров другое. Если у нас есть несколько политиков, которые предлагают одинаковое будущее, потому что очевидно, что есть запрос на это, - тогда была бы оценка способности команд. Насколько укомплектована та или иная команда людьми, которые способны реализовать это, будучи во власти», - рассуждает эксперт.

«А потом, если мы имеем одинаковое понимание у политиков, то есть картинку, куда мы идем, когда мы понимаем, что команда способна равно это сделать, дальше единственный способ узнать, будет ли это кто-то делать, очень простой. Мы не можем ванговать, что будет за горизонтом в будущем. Но сегодняшний день выборов – это стрелочка в будущее, это то, что нам обещают. Мы можем проложить линию в прошлое пунктиром и посмотреть, то будущее, которое обещают, является ли оно экстраполяцией предыдущей деятельности этой политической силы? Или они в прошлом занимались тем же или просто под выборы сейчас это обещают?» - рассказывает Рохов.

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