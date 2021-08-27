Финансирование избирательных кампаний: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. О рынке политических услуг в Украине политический консультант, разработчик адвокационных и избирательных кампаний Руслан Рохов рассказал в программе « БДСМ. Болевые разговоры » Алексея Толкачева.

«Собственно, поэтому у нас уже тридцатый год никак не удастся преодолеть политическую силу, которая заботится о людях. Это классический БДСМ-шпагат, когда на каждый идеологический спектр избирателя, это же исследуют эксперты, делают программы. И вот какой-то политик что-то там обещает, и он понимает, что если будет обещать что-то другое, он не победит. Потому что этот избиратель ожидает конкретно именно такие шаги», - говорит он.

И политик должен что-то обещать этой целевой аудитории, отмечает Рохов.

«И картинка, которую обещал политик, и то, за что платил спонсор, всегда немножечко отличается. Здесь широкий круг граждан, а здесь узкая группа интересов спонсоров. Поэтому политик, который постоянно сидит в парламенте, сидит в шпагате. С одной стороны, он должен был бы выполнять программу, которую обещал избирателю. С другой, спонсор ему говорит: «Ты же не забыл, за что тебе кампанию оплатили? Единственный способ снять политика с БДСМ-шпагата – это сделать так, чтобы и деньги, и голос шли из одного источника», - объясняет политтехнолог.

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