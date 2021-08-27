Дипломат Вадим Трюхан в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай 24” рассказал, когда Крым получит воду, и почему ее нельзя дать сейчас.

"Я сколько смотрел аналитики, имею такой вывод, что проблем с питьевой водой нет. Проблемы есть с технической водой. Для предприятий, для коммуналки и все остальные. А для людей воды хватает. Не хватает для черноморского флота, для других вооруженных формирований. Для предприятий, которые там есть, и так далее. Здесь немножко россияне пытаются умышленно преувеличить суть проблем. Раздражать крымчан, чтобы у них было недовольство Украиной", - сказал Вадим Трюхан.

Он отметил, что согласно Женевским конвенциям, страна-оккупант должна быть ответственна за благосостояние людей, и обеспечивать водой населения.

"Что может сделать Украина. Ну, ничего. Мы ничего не можем сделать. Мы не можем просто взять и открыть им воду. Потому что это будет означать, что мы проявили слабость. Мы не можем взять и продать им эту воду, даже так. Это тоже будет означать, что мы проявили слабость. Нам надо делать акцент на следующем, что на следующий день после того, как Крым вернется в конституционное поле Украины, Крым получит воду. И быть готовым к этому. Сделать все, чтобы коммуникации были готовы буквально в течение часов технологически. Я имею в виду фигурально за один день", - добавил дипломат.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как власть должна использовать Крымскую платформу.

Также Politeka сообщала, что Мусиенко заявил о Крыме, что мы о них заботимся, мы о них не забыли.