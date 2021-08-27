Дипломат Вадим Трюхан в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай 24” рассказал, когда Крым получит воду, и почему ее нельзя дать сейчас.
"Я сколько смотрел аналитики, имею такой вывод, что проблем с питьевой водой нет. Проблемы есть с технической водой. Для предприятий, для коммуналки и все остальные. А для людей воды хватает. Не хватает для черноморского флота, для других вооруженных формирований. Для предприятий, которые там есть, и так далее. Здесь немножко россияне пытаются умышленно преувеличить суть проблем. Раздражать крымчан, чтобы у них было недовольство Украиной", - сказал Вадим Трюхан.
Он отметил, что согласно Женевским конвенциям, страна-оккупант должна быть ответственна за благосостояние людей, и обеспечивать водой населения.
"Что может сделать Украина. Ну, ничего. Мы ничего не можем сделать. Мы не можем просто взять и открыть им воду. Потому что это будет означать, что мы проявили слабость. Мы не можем взять и продать им эту воду, даже так. Это тоже будет означать, что мы проявили слабость. Нам надо делать акцент на следующем, что на следующий день после того, как Крым вернется в конституционное поле Украины, Крым получит воду. И быть готовым к этому. Сделать все, чтобы коммуникации были готовы буквально в течение часов технологически. Я имею в виду фигурально за один день", - добавил дипломат.
Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как власть должна использовать Крымскую платформу.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Самую богатую певицу Украины обвинили в проплате концерта ко Дню независимости, звезда не выдержала: «Муж здесь не причем!»
Семья украинцев погибла по дороге на море: "Хотели, чтобы дети перед школой набрались сил"
Победитель "Мастер Шеф" заснял странное поведение Сергея Притулы в ресторане: "Адаптировался и начал есть цветы"
Захват украинского самолета, в МИД прервали молчание о ЧП в аэропорту: "Были вооружены..."
Также Politeka сообщала, что Мусиенко заявил о Крыме, что мы о них заботимся, мы о них не забыли.