Політолог Олександр Мусієнко у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи вдалося повернути питання Криму у світовий порядок денний завдяки Кримській платформі.

«Так, почасти дійсно вдалося. І ми бачили, що була увага. І все-таки приїхала низка міжнародних лідерів, делегацій, скажімо так. Тому що не всі були представлені на рівні лідерів, варто справедливо відзначити», - каже експерт.

Він нагадав, що за результатами Кримської платформи була створена група експертів, які в різних підгрупах будуть розбирати ситуації, безпосередньо пов'язані з анексією Криму Росією.

«Маються на увазі і гуманітарні питання, і питання безпеки, мілітаризації Криму, і питання повернення полонених, які незаконно утримуються там тільки за те, що хтось прапор розмістив або хтось наважився заперечувати окупаційній владі... Головне, щоб цей процес йшов», - сказав Мусієнко.

На його думку, українська влада повинна використовувати Кримську платформу, наприклад, для створення фонду допомоги громадянам, які живуть на окупованому півострові.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко розповів про цілі візиту Зеленського до Вашингтону: «Емоційний зв'язок має встановитися».

Також Politeka писала, що Клочок розповів, коли Україна зможе повернути Крим.