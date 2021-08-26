Політолог Олександр Мусієнко у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи вдалося повернути питання Криму у світовий порядок денний завдяки Кримській платформі.
«Так, почасти дійсно вдалося. І ми бачили, що була увага. І все-таки приїхала низка міжнародних лідерів, делегацій, скажімо так. Тому що не всі були представлені на рівні лідерів, варто справедливо відзначити», - каже експерт.
Він нагадав, що за результатами Кримської платформи була створена група експертів, які в різних підгрупах будуть розбирати ситуації, безпосередньо пов'язані з анексією Криму Росією.
«Маються на увазі і гуманітарні питання, і питання безпеки, мілітаризації Криму, і питання повернення полонених, які незаконно утримуються там тільки за те, що хтось прапор розмістив або хтось наважився заперечувати окупаційній владі... Головне, щоб цей процес йшов», - сказав Мусієнко.
На його думку, українська влада повинна використовувати Кримську платформу, наприклад, для створення фонду допомоги громадянам, які живуть на окупованому півострові.
Син Софії Ротару застав маму в хвилюючий момент, такою її ніхто не бачить: "За хвилину до..."
Народження первістка у Вакарчука, коли саме малюк з'явився на світ і хто його мама: "Молодше на 7 років"
Дружина Влада Ями показала його під крапельницею і звернулася до українців: "Благаю вас..."
Кароль розлютила українців, вийшовши на сцену з піснею Кузьми Скрябіна: "Хто дав їй дозвіл?"
Двічі розведеного Пономарьова засікли під ручку з відомою блондинкою, чий чоловік пішов до Ані Лорак: "Ой..."
Як повідомляла Politeka, Мусієнко розповів про цілі візиту Зеленського до Вашингтону: «Емоційний зв'язок має встановитися».
Також Politeka писала, що Клочок розповів, коли Україна зможе повернути Крим.