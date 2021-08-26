Политолог Александр Мусиенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, удалось ли вернуть вопрос Крыма в мировую повестку благодаря Крымской платформе.

«Да, отчасти действительно удалось. И мы видели, что было внимание. И все-таки приехал ряд международных лидеров, делегаций, скажем так. Потому что не все были представлены на уровне лидеров, стоит справедливо отметить», - говорит эксперт.

Он напомнил, что по результатам Крымской платформы была создана группа экспертов, которые в разных подгруппах будут разбирать ситуации, непосредственно связанные с аннексией Крыма Россией.

«Имеются ввиду и гуманитарные вопросы, и вопрос безопасности, милитаризации Крыма, и вопрос возвращения пленных, которые незаконно удерживаются там только за то, что кто-то флаг разместил или кто-то посмел перечить оккупационным властям… Главное, чтобы этот процесс шел», - сказал Мусиенко.

По его мнению, украинская власть должна использовать Крымскую платформу, например, для создания фонда помощи гражданам, которые живут на оккупированном полуострове.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал о целях визита Зеленского в Вашингтон: «Эмоциональная связь должна установиться».

Также Politeka писала, что Клочок рассказал, когда Украина сможет вернуть Крым.