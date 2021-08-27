Если человек оправдывает действия президента России, то он просто не видит грани между злом и добром. Такое мнение высказал посол Украины в Австрии с 2014 по 2021 год Александр Щерба в программе «Политическая украинистика» с Андреасом Умландом.

По словам гостя программы, каждое преступление имеет свои причины, а потому они есть и у каждого заключенного любой страны мира. «У каждого убийцы есть причины, у каждого насильника есть причины. Это не повод перестать проводить линию между добром и злом», - подчеркивает он.

Попутно Щерба отмечает, что ранее уже написал об этом статью в австрийскую газету. Как он утверждает, путинферштееры, то есть люди, оправдывающие действия Путина и понимающие их, как раз таки не видят грани между злом и добром.

«Говорят, ну, и те правы, и те правы. Российский посол сказал одно, украинский посол сказал что-то другое. Правда, наверное, где-то посредине», - объясняет бывший посол.

По его мнению, ситуация складывается печальная, но это часть современного мира, мира постправды. «Когда правда — это не факт, а это расположение. И это плохо», - констатирует гость программы.

Как сообщала Politeka, Щерба рассказал, как Австрия переосмысливает исторические события.

Также Politeka писала о том, что Щерба рассказал, на чем базируется европейская идея