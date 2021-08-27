Ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, бывший министр образования и науки Станислав Николаенко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал о важности аграрного сектора.

«Самое главное в Украине сегодня – все-таки аграрный сектор, сектор переработки, биотехнологий и так далее. Потому что сегодня 40% экспорта – это наша продукция, наших выпускников. И 17-20% наполнения бюджета валютного, за счет чего мы преодолеваем критический импорт – это также работа аграрного сектора», - говорит Николаенко.

По его словам, аграрный сектор – это единственная отрасль, которая сегодня стабильно растет. Также он отметил, что на сегодняшний день аграрная сфера востребована с точки зрения получения высшего образования.

Николаенко добавил, что в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины есть факультет информационных технологий, и это одно из самых популярных направлений в этом вузе.

«Мы не гонимся за Шевченко или за КПИ. Потому что их выпускники к нам приходят и учат у нас агрономию, учат ветеринарию, зоотехнию, чтобы свои знания применить в этих областях. А мы объединяем это у нас! И кибербезопасность есть у нас, и программирование и так далее... Опять же, сочетая это с биотехнологиями, сочетая это с агрономией, лесоводством, ветеринарией. И в этом уникальность нашего сельскохозяйственного, будем говорить, айтишника», - резюмировал ректор НУБиП.

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