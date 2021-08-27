История человечества - это набор фактов, которые противоречат сами себе и друг другу и которые нужно переосмысливать. Так сказал бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба, размышляя над австрийским опытом покаяния. В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» он сказал, что это самоочищение, которое стоит пройти каждому государству, в том числе и Украине.

Щерба отмечает, что сейчас уже не является послом, а потому может говорить на эту тему открыто.

Он утверждает, что австрийское покаяние, конечно, не сравнится с немецким, но украинская инфантильность и близко к нему не приближается. Бывший посол говорит, что об Австрии часто говорят как о первом оккупированном Гитлером государстве. «Но на определенном этапе, последние лет двадцать, они начали брать намного больше на себя вины. Намного больше», - утверждает гость программы.

В частности, он говорит об отношении Австрии к Израилю и евреям: она берет вину на себя, не вычеркивая плохих страниц из своей истории, не избегая разговоров о них, а, наоборот, переосмысливая и вспоминая их. «Она начинает вспоминать, сколько погибло украинцев во время Первой мировой войны, сколько русинов погибло просто потому, что их привезли, как скот, и держали под открытым небом два месяца», - рассказывает Щерба. Также он добавляет, что такие разговоры обычно происходят открыто, а жертвам ставят памятные знаки.

Также бывший посол отмечает, что выдающиеся исторические фигуры Австрии - это преимущественно расисты или антисемиты. «Рядом с памятником появляется табличка, напоминающая, что этот человек был и такой», - сообщает он.

Как сообщала Politeka, Щерба заявил, что вражда между украинцами и русскими будет продолжаться еще много лет.

Также Politeka писала о том, что Щерба рассказал об эрозии старого мира, на смену которому приходит агрессивный эгоизм