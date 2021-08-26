Президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная в интервью изданию Kyiv.Press оценила работу руководства Министерства культуры Украины и прокомментировала объявление проекта «Большая реставрация», заявив о том, что у нас страна интеллектуальных краж.

«Хочется, чтобы это была«Большая реставрация», а не большое хищение. Удивляет одно: в перечне объектов нет ни Арсенала, ни дома Леонтовича», - говорит Заболотная.

Экспертка заметила, что нет в списке и многих замков, которые надо в первую очередь отреставрировать, зато в планах есть объекты, которые нельзя назвать знаковыми.

По ее мнению, «Большая реставрация» должна стать большим приобретением для Украины, поскольку следующего шанса может не быть. По словам Заболотной, последние годы Министерство культуры превращалось в «министерство недвижимости», закрывало культурные объекты, а, например, Мыстецкий арсенал не включили в список объектов, не подлежащих приватизации.

Кроме этого, президент Фонда гуманитарного развития Украины заявила о краже интеллектуальной собственности со стороны руководства Минкультуры.

«У нас страна тотальных интеллектуальных краж. В 2020 году я написала открытое письмо президенту Зеленскому после того, как он заявил о культурном кадровом голоде в стране. В письме выразила похвалу проекта «Большое строительство», отметив, что очень хочется, чтобы эти дороги вели к отреставрированным замкам, церквям и тому подобное. Поэтому предлагаю проект «Большая реставрация», - рассказала Заболотная.

Она отметила, что только позже из средств массовой информации узнала, что новый министр культуры взял за титульный проект «Большую реставрацию». При этом, говорит Заболотная, к проекту ее не привлекли даже как эксперта, несмотря на то, что она активно добивалась контакта с министром Ткаченко по этому поводу, однако это было бесполезно.

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