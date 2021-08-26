Общественный деятель и диссидент Иосиф Зисельс в программе «Что дальше?» рассказал о ценности самореализации. По его словам, эта ценность свойственна развитым странам Европы.
«Язык – это один из аспектов независимости и идентичности, особенно её национальной составляющей. Когда я говорю об идентичности, я говорю об её цивилизационном формате – это система ценностей», - отметил Зисельс.
По словам эксперта, то, что мы до сих пор остаемся в зоне ценностей выживания, не является неудачей, потому что мы в этой зоне были всегда, а важно именно то, насколько мы хорошо продвигаемся.
«Нам важно достичь равновесия между ценностями выживания и ценностями самореализации. Развитые страны отличаются доминированием ценностей самореализации, когда каждый человек находится в фокусе внимания независимо от того, какого он этнического происхождения, религии – он имеет возможности самореализации, если у него есть определенные способности», - сказал эксперт.
Как отметил Зисельс, если у человека нет способностей, то европейское государство позаботится о том, чтобы человек какой-то минимум в жизни имел, который по представлению украинцев является довольно солидным.
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«Ценности самореализации реализованы в развитых странах Европы и нам туда двигаться ещё долго, но мы не должны двигаться туда, потому что у нас другая идентичность. Мы можем стать большой по размерам Болгарией, тоже с большими проблемами, но членами Европы», - сказал Зисельс.
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