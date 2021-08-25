Український громадський діяч Микола Маломуж в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай 24" розповів, яким чином в Україні можна побороти корупцію

Микола Маломуж розповів, чи є в Україні еліта, яка може боротися з корупцією.

"Тут взагалі треба змінити підходи і структуру до формування влади і державності. Як і інші країни робили на тлі системної корупції, тотального контролю, навіть репресій, зовнішнього впливу. Формується якраз на цьому тлі інша еліта. Незалежна, яка не згодна з такими підходами. Хто це такі?.. Це технологи, це генконструктори, це потужні розробники у всіх сферах діяльності. Це економісти, це юристи. Це моральні авторитети: "Перше грудня", це Рада церков України. Вся Рада церков, всі конфесії", - сказав Маломуж.

Він зазначив, що потрібно на рівні різних реальних об'єднань знайти людей, які працюють в інтересах галузі.

"Це ті люди, які борються за якісь цінності. Не за гроші вони стоять. Так, перспективи там можуть бути, проєкти. Це хто? Технологи — це об'єднані і вчені, і розробники, і передовий бізнес, група "Сто". Сто кращих бізнесменів України, не тіньових", - додав Микола Маломуж.

За його словами, також елітою можуть також стати конструкторські бюро.

Як повідомляла Politeka, на думку Балашова, сама причина корупції — це державні підприємства.

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