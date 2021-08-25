Украинский государственный деятель Николай Маломуж в эфире программы "Что дальше" с Викторией Панченко на канале "Знай 24" рассказал, каким образом в Украине можно побороть коррупцию

Николай Маломуж рассказал, есть ли в Украине элита, которая может бороться с коррупцией.

"Тут вообще нужно изменить подходы и структуру к формированию власти и государственности. Как и другие страны делали на фоне системной коррупции, тотального контроля, даже репрессий, внешнего влияния. Формируется как раз на этом фоне другая элита. Независимая, которая не согласна с такими подходами. Кто это такие?.. Это технологи, это генконструкторы, это мощные разработчики во всех сферах деятельности. Это экономисты, это юристы. Это моральные авторитеты: "Перше грудня", это Рада церквей Украины. Вся Рада церквей, все конфессии", - сказал Маломуж.

Он отметил, что нужно на уровне различных реальных объединений найти людей, которые работают в интересах отрасли.

"Это те люди, которые борются за какие-то ценности. Не за деньги они стоят. Да, перспективы там могут быть, проекты. Это кто? Технологи — это объединенные и ученые, и разработчики, и передовой бизнес, группа "Сто". Сто лучших бизнесменов Украины, не теневых", - добавил Николай Маломуж.

По его словам, также элитой могут также стать конструкторские бюро.

Как сообщала Politeka, по мнению Балашова, сама причина коррупции — это государственные предприятия.

Также Politeka сообщала, что чиновники из Минобороны разыграли аферу на Одесчине: "полмиллиона в карман ежемесячно".