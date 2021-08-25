Общественный деятель и диссидент Иосиф Зисельс в программе «Что дальше?» рассказал о достижениях Украины. По его словам, одно из наших достижений – это отстаивание нашей независимости во время Революции достоинства.
«Если говорить о наших достижениях, по сравнению с предыдущими попытками создать украинское государство, то это сам факт независимости и 30 лет, что удалось её отстоять, особенно последние 7 лет, когда Россия после того, как ей не удалось нас лишить независимости экономическим, дипломатическим и пропагандистским путем, прибегла к войне», - отметил Зисельс.
По словам эксперта, последним козырем в гибридной войне у России было именно начало боевых действий, но, как отметил Зисельс, даже в этом случае нам удалось отстоять свою независимость.
«За 30 лет мы преодолели большой путь на пути к созданию украинской гражданской нации, то есть когда люди разных национальностей чувствуют себя одинаково комфортно, независимо от своего вероисповедания и этнического происхождения – это есть тот образец нации, который присутствует в Западной Европе», - подчеркнул Зисельс.
По мнению диссидента, главное достижение гражданской нации это отстаивание определенных форматов независимости, а именно Революция достоинства, которая не дала нам повернуть в «русский мир».
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