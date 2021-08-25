Какова экономическая составляющая нынешних событий в Афганистане? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает эксперт по вопросам обороны и безопасности Олег Стариков.

«Китай сейчас намерен возродить Великий Шёлковый путь. Но для того, чтобы это сделать, необходимо вытолкнуть из Средней Азии британцев и американцев. Армяно-азербайджанская война показала, что заставить их уйти с какой-то территории можно. А сейчас с помощью Талибана это было сделано в Афганистане. Китайцы поставили себе целью через пакистанцев провести транспортные потоки через Афганистан. Эта страна занимает в регионе ключевое положение. Нельзя проложить путь между Индией и Туркменистаном, минуя эту страну. При этом Индия – это огромный рынок, там живёт полтора миллиарда человек. И им не хватает нефти и газа. А китайцам, чтобы проложить железнодорожные пути к Индийскому океану (который даёт выход к арабским странам), тоже необходим Афганистан», - считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, здесь есть ещё один элемент – самый важный.

«Афганистан – это одна из немногих стран, в которых имеется вся таблица Менделеева. Исключение составляют углеводороды, их там немного. Зато в Афганистане самые большие в мире залежи редкоземельных металлов, в частности, лития, молибдена, вольфрама. Это металлы, которые будут необходимы при переходе мира в шестой технологический цикл, когда будет уже изобретён искусственный интеллект и компьютер пройдёт тест Тьюринга», - отмечает Олег Стариков.

Как сообщает Politeka , эксперт Илия Куса ранее заявил, что у Запада могут возникнуть проблемы в отношениях с Афганистаном после смены власти в этой стране.