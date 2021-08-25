Після зміни влади в Афганістані у Заходу можуть виникнути проблеми у відносинах із цією країною. Так вважає експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ілія Куса. У програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» він спрогнозував, як буде розвиватися ситуація найближчим часом

Він передбачає два сценарії розвитку: оптимістичний і менш оптимістичний.

«У Заходу є моральні зобов'язання, які вони на себе взяли, і як з цим бути? Я думаю, у них просто буде формуватися позиція довше, ніж у того ж Китаю, якому взагалі все одно. Європі доведеться розгойдуватися, довго думати, як це подати. Все буде залежати від внутрішньої політики Талібану в Афганістані. Якщо вона буде помірною, то європейцям, американцям, канадцям буде легше встановити діалог і навіть зняти Талібан зі списку терористичних організацій. Якщо немає, якщо знову буде повторення 90-х - я не знаю, як вони будуть це вирішувати. У них буде реальна проблема», - каже він.

Швидше за все, додав Куса, пакистанці будуть схиляти новий уряд до того, щоб вони визнали лінію Дюранда за державний кордон.

«Це те, що Пакистан давно хоче зробити, але афганська влада (проамериканська) не хотіла. Вони не визнають цю межу. А пакистанцям було дуже потрібно, щоб була чітка межа. Вони могли б спокійно випхати найрадикальніших елементів в Афганістан і, нарешті, стабілізувати цю ділянку, яка взагалі не контролюється. Я думаю, що пакистанці зараз цим займуться. Тому що їх теж турбують таліби», - робить висновок Куса.

В Україні, продовжує він, багато хто вважає, що Талібан – мало не маріонетка Пакистану. «Але у них трошки складніші відносини. Пакистан, звичайно, доклав руку до створення Талібану, але вони їх не контролюють повністю. Це апріорі неможливо», - пояснює Куса.

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