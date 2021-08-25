После смены власти в Афганистане у Запада могут возникнуть проблемы в отношениях с этой страной. Так считает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса. В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» он спрогнозировал, как будет развиваться ситуация в ближайшее время

Он предполагает два сценария развития: оптимистичный и менее оптимистичный.

«У Запада есть моральные обязательства, которые они на себя взяли, и как с этим быть? Я думаю, у них просто будет формироваться позиция дольше, чем у того же Китая, которому вообще все равно. Европе придется раскачиваться, долго думать, как это подать. Все будет зависеть от внутренней политики Талибана в Афганистане. Если она будет умеренной, то европейцам, американцам, канадцам будет легче установить диалог и даже снять Талибан со списка террористических организаций. Если нет, если опять будет повторение 90-х – я не знаю, как они будут это решать. У них будет реальная проблема», - говорит он.

Скорей всего, добавил Куса, пакистанцы будут склонять новое правительство к тому, чтобы они признали линию Дюранда за государственную границу.

«Это то, что Пакистан давно хочет сделать, но афганские власти (проамериканские) не хотели. Они не признают эту границу. А пакистанцам было очень нужно, чтобы была четкая граница. Они могли бы спокойно выпихнуть самых радикальных элементов в Афганистан и, наконец, стабилизировать этот участок, который вообще не контролируется. Я думаю, что пакистанцы сейчас этим займутся. Потому что их тоже беспокоят талибы», - заключает Куса.

В Украине, продолжает он, многие считают, что Талибан – чуть ли марионетка Пакистана. «Но у них немножко сложней отношения. Пакистан, конечно, приложил руку к созданию Талибана, но они их не контролируют полностью. Это априори невозможно», - объясняет Куса.

Politeka сообщала о конкретной задаче ИГИЛ в Центральной Азии, о которой рассказал Досым Сатпаев.

Также Politeka сообщала, что, по словам Досыма Сатпаева, Цель номер один у Талибана – установить контроль над Афганистаном.