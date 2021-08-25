Политолог Александр Мусиенко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, почему встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 31 августа.

«Я думаю, это исключительно технический момент, связан, скорее всего, с принимающей стороной. Тем более, насколько я понимаю, будет многоплановый визит, очень насыщенная программа… Я не думаю, что это критично. Я пока не вижу в этом никаких проблем. Важна же не просто дата, важно содержание встречи, результаты встречи и договоренности вследствие встречи», - говорит эксперт.

По его словам, у президента США Джо Байдена сейчас насыщенный график из-за событий, которые происходят в мире, в частности в Афганистане.

Также Мусиенко рассказал о целях визита Зеленского в Вашингтон.

«Цель визита, помимо экономических, это и политическая. Все-таки это очень важно – иметь поддержку политическую, иметь контакты между главами государств, установить эту линию, эмоциональную в том числе… Эмоциональная связь должна установиться. Люди должны чувствовать друг друга в обсуждении и понимать, какие есть чувствительные моменты, на чем необходимо сосредоточиться, где сделать акценты… Поэтому тут очень важно политически установить вот эти контакты», - сказал он.

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