По большому счету, идеал суверенной Украины был выражен в Декларации о суверенитете и государственной независимости Украины, принятой в 1991 году. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» сказал руководитель Strategic Group: Sofia, экс-директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

Он отметил, что, по высказыванию известного политика, «страну просрали», однако не в 2014-м году, а гораздо раньше.

«Почему я говорю о «просранности» этого проекта – потому что независимо от этого Символа веры и постоянных молитв на праздниках, эту Декларацию предали в первые же годы независимости Украины, когда политика постепенно начала смещаться в сторону огульного либерализма, когда постепенно начали ограничиваться права отдельных социальных групп по культурному, языковому, региональному признакам, - отмечает он. – Когда постепенно идеал народовластия и демократии превратился в президентуру, ту самую бюрократическую, которую совершенно справедливо Александр Мороз называет чуть ли не наследием татаро-монгольского ига. Образно, но справедливо, и сохраняется сейчас».

Получается, что эти базовые конституанты, заложенные в Декларацию о суверенитете, актуальны и сейчас. Особенно в плане стратегии на будущее.

«Но оказывается, что для того, чтобы перезагрузить тот образ, какой могла бы быть Украина в ХХI веке, нам необходимо демонтировать ту Украину в кавычках, потому что она уже плохо напоминает ту Украину 1991 года, которую налепили, накрутили, насоздавали за последние 25 – 27 лет», - констатирует он.

Ермолаев отмечает, что не надо высасывать из пальца конструкцию страны, которая вот-вот могла бы быть.

«Потому что базовые конституанты, объединявшие тогда нас, 50 миллионов, живы, близки и актуальны по сегодняшний день. Их просто нужно перевести на язык ценностный, на язык понятный и приемлемый. Каждый узнает ту страну, которую он любит и которую хотел бы создать. Мирная, толерантная, демократическая, с сильным народовластием и народоправием, не воюющая ни с кем, с периметром дружбы. Договороспособная, которая не идет в Европу, а создает у себя Европу». В общем, самые простые и банальные ориентиры», - делает вывод он.

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