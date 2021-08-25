Политолог-международник Максим Яли в своем блоге «Контрольный удар» заявил о рисках ожидаемого потока мигрантов из Афганистана для стран Запада, а также объяснил, почему угроза новых террористических актов может подтолкнуть ЕС к сближению с Россией.

Яли заявил, что в краткосрочной перспективе у России увеличиваются шансы расширить свое геополитическое и военное присутствие в Средней Азии и даже расширить ОДКБ за счёт Узбекистана и Туркменистана, которые граничат с Афганистаном. Он отметил, что сейчас есть угроза наплыва волны мигрантов, среди которых наверняка будут и представители террористических организаций. Если начнётся серия терактов и бои с радикальными исламистами на территории этих государств, считает политолог, то размещение военных баз РФ станет для правительств этих пока еще нейтральных государств вполне приемлемым вариантом.

«Наверняка это понимают и в Кремле. Так что весьма вероятно могут «помочь» в этом вопросе. Опыт с ИГИЛ вполне себя оправдал. Другой вопрос, что это «ящик Пандоры» и контролировать полностью террористическую угрозу для самой России невозможно. Теракты в метро Санкт-Петербурга несколько лет тому назад тому лишь подтверждение», - говорит Яли.

По мнению политолога, можно утверждать, что турбулентность и нестабильность в мировой политике после поражения США в Афганистане и победы Талибана будет лишь возрастать, как и террористические угрозы не только в сопредельных с Афганистаном государствах, но и ЕС. Он напомнил, что сейчас уже более 100 стран, включая Украину, согласились принимать мигрантов из Афганистана.

«Контролировать поток мигрантов и выявлять представителей террористических организаций в условиях хаоса и спешки – невозможно. Поэтому не удивлюсь, если уже в ближайшие месяцы во Франции, Германии и других странах ЕС, где есть многочисленные мусульманские общины, начнётся серия терактов. В таком случае это ещё больше подтолкнет лидеров ЕС к сближению с Кремлем и снятию санкций с РФ в обмен на готовность усилить контроль своих границ для предотвращения наплыва мигрантов», - рассказал Яли.

Он отметил, что гибридная война Запада с РФ приобретает новый контекст и направления, а у РФ появляются новые рычаги давления на ЕС. Политолог добавил, что спровоцированная волна мигрантов из Сирии в ЕС в 2015 году, в первую очередь в Германию, подтвердила свою эффективность.

«Для Украины в этом плане риски «сдачи» Западом и принуждению Зеленского к выполнению кремлёвского сценария Минских соглашений лишь возрастают. У России появился в краткосрочной перспективе ещё один серьёзный аргумент шантажа Запада, в первую очередь Германии и Франции как стран участниц Нормандского формата», - уверен Яли.

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