Колишній глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів, який вплив події в Афганістані будуть мати на Туреччину. За його словами, Ердоган бажатиме збільшити свій вплив на цей регіон, але іншим гравцям це не вигідно, бо втручання Туреччини фактично означатиме появу нового світового гравця.

«Турецький елемент і сама Туреччина чужі в Афганістані з точки зору ментальності та етносу, тобто для всіх ключових етносів оцей тюркський елемент є чужим. Для Афганістану проєкція Центральної Азії завжди є такою, що несе загрозу», - зазначив Клімкін.

За словами Клімкіна, Ердоган хоче втрутитись у події в Афганістані. Як зазначив гість програми, це не вигідно Росії, тому що Туреччина, яка має позиції в Афганістані, у рази розширює собі маневр у Центральній Азії. Також, за словами Клімкіна, це не вигідно Китаю, а американці можуть затягнути їх у цю історію у якості партнерів, але поки передумов для цього нема.

«Турецька ідея «покласти лапу на Афганістан» на сьогодні теж не пройде. Я думаю, що Ердогану дали план, яким чином підуть гроші. Вони достатньо ефективно використовують свої структури для надання допомоги. Ердоган своїх спроб не полишить: для нього, якщо він ставить лапу на Афганістан, це означає нову якість гри», - сказав Клімкін.

На думку гостя програми, Туреччина може втрутитись в афганський кейс через тюркські клани, хоча вони не є значними. За його словами, втручання Туреччини вплине на геополітичну обстановку та на відносини з США, Китаєм та Іраном.

«Тому ніхто не дозволить Ердогану у рази покращити гру. Якщо він ввійде в Афганістан, то він реально світовий гравець першої ліги – ніхто цього не дозволить», - сказав Клімкін.

Як повідомляла Politeka, Корчілава розповів, як РФ прив’язала до себе всю Центральну Азію.

Також Politeka публікувала слова Корчілави про Афганістан: Українцям варто задуматися над цим.