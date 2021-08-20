Бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, какое влияние события в Афганистане будут иметь на Турцию. По его словам, Эрдоган захочет увеличить свое влияние на этот регион, но другим игрокам это невыгодно, потому что вмешательство Турции фактически будет означать появление нового мирового игрока.

«Турецкий элемент и сама Турция чужие в Афганистане с точки зрения ментальности и этноса, то есть для всех ключевых этносов этот тюркский элемент чужой. Для Афганистана проекция Центральной Азии всегда была такой, что несла угрозу», - отметил Климкин.

По словам Климкина, Эрдоган хочет вмешаться в события в Афганистане. Как отметил гость программы, это не выгодно России, потому что Турция, которая имеет позиции в Афганистане, в разы расширяет себе маневр в Центральной Азии. Также, по словам Климкина, это не выгодно Китаю, а американцы могут затянуть их в эту историю в качестве партнеров, но пока предпосылок для этого нет.

«Турецкая идея «положить лапу на Афганистан» сегодня тоже не пройдет. Я думаю, что Эрдогану дали план, каким образом пойдут деньги. Они достаточно эффективно используют свои структуры для оказания помощи. Эрдоган своих попыток не оставит: для него, если он ставит лапу на Афганистан, это означает новое качество игры», - сказал Климкин.

По мнению гостя программы, Турция может вмешаться в афганский кейс с помощью тюркских кланов, хотя они не являются значительными. По его словам, вмешательство Турции повлияет на геополитическую обстановку и на отношения с США, Китаем и Ираном.

«Поэтому никто не позволит Эрдогану в разы улучшить игру. Если он войдет в Афганистан, то он реально мировой игрок первой лиги – никто этого не позволит», - сказал Климкин.

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