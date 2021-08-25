Экономист Юрий Атаманюк в программе «Politeka online» рассказал о Северном потоке-2. По его словам, Украина должна дипломатически добиться поблажек со стороны Запада в случае запуска Северного потока-2.

«Украина может использовать республиканское лобби, педалировать вопрос заключения немецко-американского соглашения как второй экономический Афганистан по отношению к Украине, потому что мы не получаем никаких компенсаций», - отметил эксперт.

По словам экономиста, никаких договоренностей по поводу компенсации нет. Как отметил Атаманюк, немцы фактически забрали наш транзит.

«Декларировали, что партнеры, а при том строили свою ситуацию, думая о своих интересах и понимая, что забирают у нас 5 млрд долларов в год. При правильной дипломатической организации, мы можем ставить вопрос сегодня в Америке вплоть до списания долгов государственных», - подчеркнул Атаманюк

По мнению эксперта, как минимум мы можем требовать от Запада пролонгации долгов до времени, когда отступит пандемия. Как отметил экономист, мы можем поставить вопрос об инвестициях.

Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, почему вектор должен быть один у страны .