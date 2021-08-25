Экономист Юрий Атаманюк в программе «Politeka online» рассказал о Северном потоке-2. По его словам, Украина должна дипломатически добиться поблажек со стороны Запада в случае запуска Северного потока-2.
«Украина может использовать республиканское лобби, педалировать вопрос заключения немецко-американского соглашения как второй экономический Афганистан по отношению к Украине, потому что мы не получаем никаких компенсаций», - отметил эксперт.
По словам экономиста, никаких договоренностей по поводу компенсации нет. Как отметил Атаманюк, немцы фактически забрали наш транзит.
«Декларировали, что партнеры, а при том строили свою ситуацию, думая о своих интересах и понимая, что забирают у нас 5 млрд долларов в год. При правильной дипломатической организации, мы можем ставить вопрос сегодня в Америке вплоть до списания долгов государственных», - подчеркнул Атаманюк
По мнению эксперта, как минимум мы можем требовать от Запада пролонгации долгов до времени, когда отступит пандемия. Как отметил экономист, мы можем поставить вопрос об инвестициях.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
В Киеве разбился автобус Кишинев - Москва, кадры с места ДТП: "18 пассажиров..."
«Холостяк» Заливако сорвался к дорогой для него девушке, и это не Анна Богдан: «Мы с ней близки…»
Победитель "Мастер Шеф" заснял странное поведение Сергея Притулы в ресторане: "Адаптировался и начал есть цветы"
Кондратюк неожиданно попрощался с украинцами, шоу больше не будет: "Всем спасибо"
Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, почему вектор должен быть один у страны.
Также Politeka публиковала слова Атаманюка, что у нас 4 атомные электростанции, Донбасс наполненный редким дорогим антрацитом.