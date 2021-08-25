В программе «Что дальше?» на канале Знай 24 политолог Руслан Бортник рассказал, какое влияние ситуация со смертью мэра Кривого Рога Константина Павлова может иметь на глав других городов Украины.

Он прокомментировал тот факт, что на место преступления прибыли сотрудники СБУ, а не полиция.

«Я не хочу фантазировать на эту тему, это банально опасно. Я отвечу таким образом: я не верю, что мэр Кривого Рога, администрацию которого «кошмарят» несколько месяцев, не находился на усиленной прослушке, просмотре и так далее. Я не верю, что за ним не следили», - заявил Бортник.

Он отметил, что люди, которые следили за ним, могли понимать, что ситуация происходит странным образом – человек взял в руки оружие и ходил с ним часами. По его версии, именно поэтому первыми на месте могли оказаться как раз те правоохранительные структуры, которые совершали наблюдение и имели по закону право.

Кроме того, политолог рассказал свое мнение по поводу того, будут ли после инцидента опасаться мэры других городов.

«Как элемент запугивания это может играть какую-то роль, особенно на мэров маленьких и средних городов. Мэры больших городов понимают, что это разовая ситуация, превратить ее в систему власть не сможет, потому что ее снесут. Это будет уже за рамками добра и зла даже в нашей нынешней системе», - говорит Бортник.

Он напомнил ситуации с Черкассами, Днепром, даже со Львовом и многими другими городами, которые вынуждены были идти на договоренности с ОП.

«В основном это делается пряниками, но часто применяются и розги», - отметил Бортник.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бортник отметил, что к протесту готовы от 30 до 50 процентов украинцев.

Также Politeka сообщала, что политолог Руслан Бизяев назвал факторы, которые могут провоцировать массовые протесты осенью этого года.