Бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал об отношениях между США и Украиной. По его словам, Кремль чувствует, что Украина находится на пороге перемен.

«Американцы говорят: «Вы очень классные, мы вам знаем должное, вы воевали за Украину, как никто не воевал. Была волна побратимская, героическая и волонтерская. У нас почему-то распространенный маразм, что Штаты хотят здесь держать некую форму внешнего управления», - отметил Климкин.

По мнению экс-министра, внешнего управления в Украине нет – иначе такого бардака бы не было. По словам Климкина, США не хотят внешнего управления – они хотят управлять определенными процессами.

«Или вы движетесь и у вас есть возможность, или – то какая помощь? Тогда сами как-то там. А «сами» – мы же прекрасно понимаем, какие там риски, и чего хочет Путин. И в Кремле они же не дураки, они очень хорошо чувствуют геополитику», - сказал Климкин.

По словам гостя программы, в Кремле чувствуют, что сейчас Украина находит на пороге изменений, что может повлиять на отношения России с США.

«Американцы сейчас будут совершенно по-новому смотреть на то, каким образом обеспечивать свои интересы для потенциальных союзников. Это не значит, что мы перестали быть потенциальными союзниками. У американцев нет знака равенства между теми, кто осуществляет руководство и странами – они четко понимают, выполняешь ли ты задачу», - подчеркнул Климкин.

Как сообщала Politeka, Климкин заявил, что вмешательство Турции в Афганистан будет означать появление нового мирового игрока.

Также Politeka сообщала, что Климкин рассказал, зачем американцы были в Афганистане.