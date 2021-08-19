Следует ли ожидать в ближайшее время переезда Офиса Президента? Об этом в программе «Ще не вмерла UA» Евгения Рыбчинского рассказал спикер Трехсторонней контактной группы, внештатный советник председателя Офиса Президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович.

«В чем вопрос? Мы утонули все в текучке. Государство настолько плохо управляется, ежедневно с четырех телефонов, бесконечные совещания и так далее. Я уже где-то с 15.00 не стою на ногах, ежедневно, насколько это трудно. День у меня заканчивается в половине первого ночи. Все понимают важность стратегического вопроса, Президент действует институционально для того, чтобы изменить страну», - говорит он.

Многие говорили, что Киев нужно разгрузить, избавиться бюрократического шлейфа и строить новую столицу - как Астана, как Египет сейчас строит.

«Переехать туда, перезагрузку сделать. «Ах, да, когда-нибудь, конечно, да! Но сейчас нужно решать вопрос с энергетикой». Так продолжается с начала независимости Украины. Были предложения в разных местах разместить Офис Президента. Конечно, было бы проще разметить тот офис километрах в восьми от Киева. Условно можно и в Белой Церкви, например. Но если это будет по-настоящему перезагрузка, надо делать новый модерновый город с «нуля», как Астану сделали», - объясняет Арестович.

Однако, по его словам, мешают текущие дела, которые нужно решать в авральном порядке.

«Все понимают, но надо решить вопрос армии, разрешения, Минобороны, энергетика, «Северный поток», 100-российская армия в границах, полиция перезагрузка. Немедленно, безотлагательно подготовить президентские законы, Верховная Рада, деолигархизация... За всем этим перенос столицы немного теряется. Возможно, если будет второй срок - там встанет вопрос. Поскольку во втором сроке уже совсем другая школа правления. Первый посвящен освоению должности и решению неотложных вопросов. Если второй появляется - уже все понимают, что надо для истории работать», - рассуждает он.

Politeka сообщала позицию Рыбчинского об отношениях со США: «Украине от слов о поддержке территориальной целостности ни жарко, ни холодно. Нужны деньги, система Патриот, стратегическое союзничество».

Также Politeka сообщала, что Кочетков рассказал о предпосылках внедрения новой модели власти в Украине.