Таке враження, що американські партнери зливають Україну. Так у своєму блозі «Ще не вмерла» політик, журналіст, поет і композитор Євген Рибчинський прокоментував візит міністра іноземних справ і глави Офісу Президента до столиці США.

«Після доленосної зустрічі Байдена з Путіним у Женеві, таке враження, що Україну просто зливають. По-перше, змінилася риторика американського президента, а по-друге, візит Зеленського до США, який був запланований на липень, раптом було перенесено на 30 серпня, коли у Конгресу канікули. І повпливати на 78-річного Джо Байдена просто нікому», - каже він.

Розуміючи, що Байден взамін обіцянкам Путіна пообіцяв умовити Україну піти на ратифікацію Мінських угод, Єрмак і Кулеба заздалегідь вирішили змінити повістку, продовжує політик. Тому перша зустріч двох президентів відбудеться після Кримської платформи, про участь у якій вже повідомило 37 країн.

«Україні від солодких слів про підтримку територіальної цілісності ні гаряче, ні зимно. Потрібні гроші, система Патріот, стратегічне союзництво і санкції стосовно ПП2 – другого путінського потоку. Цю зустріч президентів готували не рядові лінійні дипломати, а безпосередньо глава зовнішньополітичного відомства з главою президентської канцелярії. Зустрічі з Блінкеном і Саліваном потрібні були для того, щоб загальмувати аби замортизувати в подальшому претензії українського керівництва до Білого дому в царині новоспеченої дружби Америки з Росією і капітуляцією щодо газопроводу і Мінських угод», - стверджує Рибчинський.

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