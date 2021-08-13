Такое впечатление, что американские партнеры сливают Украину. Так в своем блоге «Ще не вмерла» политик, журналист, поэт и композитор Евгений Рыбчинский прокомментировал визит министра иностранных дел и главы Офиса Президента в столицу США.

«После судьбоносной встречи Байдена с Путиным в Женеве, такое впечатление, что Украину просто сливают. Во-первых, изменилась риторика американского президента, а во-вторых, визит Зеленского в США, который был запланирован на июль, вдруг был перенесен на 30 августа, когда у Конгресса каникулы. И повлиять на 78-летнего Джо Байдена просто некому», - говорит он.

Понимая, что Байден взамен обещаниям Путина пообещал уговорить Украину пойти на ратификацию Минских соглашений, Ермак и Кулеба заранее решили изменить повестку, продолжает политик. Поэтому первая встреча двух президентов состоится после Крымской платформы, об участии в которой уже сообщило 37 стран.

«Украине от сладких слов о поддержке территориальной целостности ни жарко, ни холодно. Нужны деньги, система Патриот, стратегическое союзничество и санкции в отношении ПП2 - второго путинского потока. Эту встречу президентов готовили не рядовые линейные дипломаты, а непосредственно глава внешнеполитического ведомства с главой президентской канцелярии. Встречи с Блинкеном и Салливаном нужны были для того, чтобы затормозить, самортизировать в дальнейшем претензии украинского руководства к Белому дому в области новоиспеченной дружбы Америки с Россией и капитуляцией по газопроводу и Минских соглашений», - утверждает Рыбчинский.

Politeka сообщала мнение Андрусива, что Украинцы, производя космические технологии, стали наиболее опущенными людьми в Европе.

Также Politeka сообщала, что Рыбчинский сравнил убийство Шишова с убийством Ивасюка: «Выглядело это так, что тоже вроде суицид».