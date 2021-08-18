Заявления о снижении тарифов на электроэнергию является обычным популизмом. Так сказал финансист Сергей Фурса в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?», объясняя, как должна выглядеть правильная тарифная политика.

По мнению Фурсы, популизм и все популистские решения - отрицательное явление, ведь сегодня тарифы для населения не дотягивают даже до себестоимости и вообще хоть к какому-то рыночному уровню.

По его словам, тарифы снизили за счет населения. «Речь идет о цене на электроэнергию для населения, которую понизили с 1,68 до 1,44 грн: это для тех потребителей, которые потребляют меньше чем 250 кв», - объясняет финансист.

Эксперт отмечает, что такое снижение тарифов никогда не обходится просто так, за него кто-то платит и платит население, ведь все происходит за счет государственных компаний. «Тарифы здорового человека: тарифы рыночные, все получают одинаковую цену, высокую и выше, чем мы привыкли, но для тех, для кого это больно, они получают субсидии», - комментирует Фурса. Он добавляет, что в таком случае государственная помощь идет бедным категориям населения, а не богатым, им не нужны субсидии, поскольку их будут оплачивать как разтаки эти бедные категории.

В общем о решении снизить тарифы Фурса говорит так: «Это снижение действительно состоится – это очень плохое популистское решение».

Как сообщала Politeka, Фурса заявил, что доходы растут быстрее, чем инфляция.

Также Politeka писала о том, что Павловский рассказал о росте цен на электроэнергию и газ для населения.