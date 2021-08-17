У новій програмі «Суть подій» з ведучою Любов'ю Завальнюк експерт з соціальної політики Андрій Павловський розповів про зростання цін на електроенергію та газ для населення.

«Ще на початку року ціна на електроенергію була 90 копійок для тих, хто споживає до 100 кВт, потім підняли для всіх до 1,68 гривні. Зараз на 20 копійок нібито знизили й ціна склала 1,44 гривні за кВт. Але це ж не зниження до того рівня як було до 90 копійок. Все одно люди будуть платити підвищену ціну на електроенергію до 1,44 гривні за кВт, а це в півтора раза вище, ніж було», - підкреслив він.

Павловський сказав, що це підміна понять, тому що зниження тарифів не відбулося, а відбулося підвищення до 1,44 гривні на електроенергію. До того ж «Нафтогаз» установив ціни на газ для своїх клієнтів на рівні 1,80 гривні за куб газу, підкреслив він, тому не відомо, яка ціна на газ буде встановлена в період опалювального сезону.

«Кажуть, що в період опалювального сезону ціна за куб газу може складати до 17 гривень, а це буде непідйомна ціна для громадян. Тому ми йдемо по замкнутому колу, коли у населення знов будуть наростати борги за газ. Владі треба б було розібратися з ціною на газ, тому що у нас є газ власного видобутку, собівартість якого не перевищує 2,50 гривень за куб. Цього газу видобувають щороку приблизно 15 мільярдів кубів, а населення споживає десь 14,5 мільярдів кубів», - сказав він.

Павловський вважає, що нашого власного газу українського видобутку, якщо його направляти тільки на потреби населення, вистачає.

«Навіть можна б було робити певний мікс з дорогого імпортного газу й газу нашого видобування та по якійсь середній ціні віддавати людям», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що реальних підстав для зниження тарифів на електрику для всього населення немає.

Також раніше Politeka писала зі слів Завальнюк, чому підвищення прожиткового мінімуму фактично ніяк не вплине на зарплати і пенсії.