В новой программе «Суть событий» с ведущей Любовью Завальнюк эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал о росте цен на электроэнергию и газ для населения.

«Еще в начале года цена на электроэнергию была 90 копеек для тех, кто потребляет до 100 кВт, потом подняли для всех до 1,68 гривны. Сейчас на 20 копеек будто бы снизили, и цена составила 1,44 гривны за кВт. Но это не снижение до того уровня как было до 90 копеек. Все равно люди будут платить повышенную цену на электроэнергию до 1,44 гривны за кВт, а это в полтора раза выше, чем было», - подчеркнул он.

Павловский сказал, что это подмена понятий, так как снижение тарифов не произошло, а произошло повышение до 1,44 гривны за кВт на электроэнергию. К тому же «Нафтогаз» установил цены на газ для своих клиентов на уровне 1,80 гривны за куб газа, подчеркнул он, поэтому не известно, какая цена на газ будет установлена в период отопительного сезона.

«Говорят, что в период отопительного сезона цена за куб газа может составлять до 17 гривен, а это будет неподъёмная цена для граждан. Поэтому мы идем по замкнутому кругу, когда у населения снова будут нарастать долги за газ. Власти надо бы разобраться с ценой на газ, потому что у нас есть газ собственной добычи, себестоимость которого не превышает 2,50 гривны за куб. Этого газа добывают ежегодно примерно 15 миллиардов кубов, а население потребляет где-то 14,5 миллиарда кубов», - сказал он.

Павловский считает, что нашего собственного газа украинской добычи, если его направлять только на нужды населения, хватает.

«Даже можно бы было делать определенный микс из дорогого импортного газа и газа нашей добычи и по какой-то средней цене отдавать людям», резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что реальных оснований для снижения тарифов на электричество для всего населения нет.

Также ранее Politeka писала со слов Завальнюк, почему повышение прожиточного минимума фактически никак не повлияет на зарплаты и пенсии.