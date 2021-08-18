Отобразятся ли афганские события на ситуации в Украине? На эту тему рассуждает аналитик Бачо Корчилава в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» .

Как утверждает аналитик, то, что сейчас происходит в Афганистане, затронет и Украину, и значительно усилит Россию. «Эти события будут напрямую на нас действовать, потому что в Центральной Азии, к нашему сожалению, по факту сохранился один-единственный крупный игрок – это Россия», - объясняет он.

Итак, Корчилава констатирует, что позиции РФ в Центральной Азии как единого крупного игрока значительно укрепятся. В то же время гость программы отмечает, что Россия присутствует и в Таджикистане, скорее всего, следует ожидать ее появления и в Узбекистане, а Туркменистан связан с ней единственной газовой трубой. «Они привязаны к Российской Федерации экономическими рычагами, очень много российского бизнеса в Туркменистане», - добавляет эксперт.

Поэтому он констатирует, что вся Центральная Азия так или иначе зависит от РФ. Кроме этого, говорит Корчилава, события в Афганистане укрепят позиции России и в мире в целом. «С ней будут больше разговаривать, потому что проблемы Афганистана, проблемы Центральной Азии надо будет решать», - объясняет Корчилава.

Как сообщала Politeka, Корчилава заявил, что события в Афганистане усилят роль России в Центральной Азии .