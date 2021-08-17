У програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» керівник київського відділення Національного корпусу Сергій Тамарін розповів, до чого можуть призвести сьогоднішні афганські події.

Керівник Нацкорпусу зазначає, що у своїх діях таліби керуються ідеологічними орієнтирами, водночас вони не розраховують на допомогу від якихось союзів і навіть не намагалися їх укласти. Саме цьому, вважає він, Україні варто повчитися у Талібану. «Потрібно розуміти: які б союзи та домовленості ми не укладали, але в важку годину слід розраховувати тільки на себе», - пояснює Тамарін.

Аби не бути голослівним, він нагадує, що США допомагали колишньому режиму Афганістану навіть більше, аніж Україні, йому давали зокрема і більше військової техніки, але це не спрацювало.

На думку Тамаріна, просто приходом Талібану до влади в Афганістані все не закінчиться. «Вони будуть вести агресивну, експансивну політику в Центральній Азії», - стверджує він і додає, що зовсім поряд знаходяться Таджикистан, Узбекистан і Пакистан. Отже, керівник Нацкорпусу підсумовує, що з часом з Афганістану ісламізація пошириться і на ці сусідні країни.

Водночас він зауважує, що всі ті, хто працювали з колишнім афганським урядом, прекрасно усвідомлюють наслідки зміни влади в державі і відповідно тепер хочуть виїхати. «А ця організація хоч і визнана у світі терористичною, проте офіційно має штаб-квартиру в Катарі, взяла під контроль Афганістан. Можна сказати, що Талібан на своїй території переміг Сполучені Штати», - констатує Тамарін.

Як повідомляла Politeka, Тамарін розповів, який урок Україна могла б отримати від нинішніх афганських подій.

Також Politeka писала про те, що Сатпаєв розповів про геополітичні перспективи, пов'язані з виходом американців з Афганістану.