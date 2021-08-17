В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» руководитель киевского отделения Национального корпуса Сергей Тамарин рассказал, к чему могут привести сегодняшние афганские события.

Руководитель Нацкорпуса отмечает, что в своих действиях талибы руководствуются идеологическими ориентирами, одновременно они не рассчитывают на помощь от каких-то союзов и даже не пытались их заключить. Именно поэтому, считает он, Украине следует поучиться у Талибана. «Нужно понимать: какие бы союзы и договоренности мы ни заключали, но в трудный час следует рассчитывать только на себя», - объясняет Тамарин.

Чтобы не быть голословным, он напоминает, что США помогали прежнему режиму Афганистана даже больше, чем Украина, ему давали в том числе и больше военной техники, но это не сработало.

По мнению Тамарина, просто приходом Талибана к власти в Афганистане все не закончится. «Они будут вести агрессивную, экспансивную политику в Центральной Азии», - утверждает он и добавляет, что совсем рядом находятся Таджикистан, Узбекистан и Пакистан. Таким образом, руководитель Нацкорпуса заключает, что со временем из Афганистана исламизация распространится и на эти соседние страны.

В то же время он отмечает, что все те, кто работали с бывшим афганским правительством, прекрасно осознают последствия смены власти в государстве и соответственно теперь хотят уехать. «А эта организация хоть и признана в мире террористической, однако официально имеет штаб-квартиру в Катаре, взяла под контроль Афганистан. Можно сказать, что Талибан на своей территории победил Соединённые Штаты», - констатирует Тамарин.

Как сообщала Politeka, Тамарин рассказал, какой урок Украина могла бы получить от нынешних афганских событий.

Также Politeka писала о том, что Сатпаев рассказал о геополитических перспективах, связанных с выходом американцев из Афганистана.