Муса Чеберлоевский, командир чеченского батальона имени Шейха Мансура, который участвует на стороне Украины в войне с Россией на Донбассе, в программе «On target с капитаном Га ри Табах» рассказал о российской оккупации Чечни.

Логика была проста, говорит он.

«Чечня до начала войны имела статус республики, которую после распада СССР отпускать никто не собирался. Если Чечня уходит – то и весь Кавказ уходит из-под влияния России. Чеченский народ избрал президентом Джохара Дудаева и Чечня до 1994 года считалась независимой республикой на Северном Кавказе. Сегодня Чечня на 95 процентов оккупирована режимом Путина. Всех русских мы не будем обвинять, это «фээсбешная система», - информирует Муса.

По его словам, около десяти процентов неподконтрольной России территории остались в горах, где партизанят чеченские бойцы. Однако многим чеченцам пришлось покинуть Чечню.

«У многих были намерения вернуться назад, но по разным причинам они остались в Европе, в Турции, в арабских странах или в Украине. Но как бы мы сегодня не устроились, мы не смирились с тем, что потеряли Чечню. И мы не смиримся никогда. Мы над этим работаем и будем работать до конца своей жизни. Мы не говорим, что у нас есть армия, есть возможности, что мы захватим и заберем ее. На сегодняшний день чего нет, того нет. Но мы не отказались от этого. Потому что слишком много крови пролито, слишком много потерь у нас. Тысячи наших бойцов сидят в российских тюрьмах, лагерях, пропали без вести. Мы не имеем права забыть это и оставить как есть», - говорит Муса Чеберлоевский.

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