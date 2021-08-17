Какой урок Украина могла бы извлечь из нынешних афганских событий? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает руководитель киевского отделения Национального корпуса Сергей Тамарин.

«Я рассматриваю ситуацию в Афганистане только через призму безопасности в Украине. Дело в том, что мы надеемся на интеграцию в НАТО, ждём помощи от Европы и США. Нам говорят, что обеспечить мир на востоке Украины могут только какие-то союзы. Между тем, афганские события показывают: нужно развивать собственную армию и собственную экономику. Конечно, и союзы при этом нужно заключать: нам будет легче и лучше. Но рассчитывать следует только на себя, и не ставить свою победу в зависимость от чьей-то поддержки. Каждая страна должна руководствоваться собственными интересами. Это абсолютно нормально. Глупо упрекать США или Германию в том, что они больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Я отлично понимаю руководителей этих стран, они мыслят как государственники. Но почему мы так не делаем?», - спрашивает политик.

По его мнению, нужно не ждать помощи от других, а наращивать собственные мускулы.

«Но и от союзов отказываться не следует. Национальный корпус уже несколько лет предлагает власти имплементировать доктрину Интермариума. Это экономический блок со странами Балтии и Польшей. Эти страны для нас уж точно ближе, чем, например, постсоветские страны», - отмечает Сергей Тамарин.

Как сообщает Politeka, в афганской столице Кабуле до сих пор остаются 12 граждан Украины.

Также Politeka сообщала, что, по мнению экономиста Алексея Куща, украинские эксперты ошиблись в анализе афганских событий.



