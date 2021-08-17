Политический эксперт Александр Солонтай в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, на каком языке общаются украинцы.

«Огромное количество людей пользуется русским языком в семье, личный язык общения – четверть. Еще немного больше – двуязычные, то есть и украинским, и русским языком пользуются. Еще четверть – сугубо украиноязычная», - говорит эксперт.

В то же время он подчеркивает, что необходимо принимать во внимание разные области. Например, на западе Украины будет преобладать украинский язык, а вот в Херсонской области – больше двуязычных и меньше украиноязычных.

«Молодежь наша остается двуязычной. То есть два языка превалируют среди молодежи. И не произошло такого, о чем говорилось в начале 90-х... Что вот «мы, старшее поколение, отойдем как двуязычные, которые могут свободно переходить на любой язык, когда пожелают. А вот вырастет молодежь, которая не знает русского языка, не сможет им пользоваться». На западе такие семьи есть – они понимают русский язык, но на нем не разговаривают. А так в общем восток и в целом Украина... Молодые люди знают и такой, и такой ​​язык», - сказал Солонтай.

Как сообщала Politeka, Креминь назвал главное условие украинской государственности.

Также Politeka писала, что Креминь рассказал о пути к господству украинского языка как государственного.