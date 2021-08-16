Следует ли ждать этой осенью протестных акций среди молодёжи? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает политический эксперт Александр Солонтай.

«Если этой осенью будут протесты, то молодёжь, конечно, примет в них участие. Ну а если протестов не будет, то можно будет сказать: это потому, что молодёжь не вышла на улицу. Впрочем, исследование показывает, что украинская молодёжь если и не склонна к прямому уличному протесту, то активная жизненная позиция у неё есть. Это исследование провёл Международный республиканский институт. Оказалось, что если у нас снова будут протесты, то обсуждать их станут не в Фейсбуке, как в прошлый раз, а в Инстаграме или Телеграме. Ведь теперь у всех молодых людей есть мобильные телефоны, они носят их с собой, это их средство коммуникации. Впрочем, в наше время это характерно далеко не только для молодёжи», - отмечает эксперт.

При этом, по его словам, 17 процентов молодых украинцев и украинок пишут в социальных сетях на социально-политические темы – и эту долю Солонтай считает очень высокой.

«Ситуация сейчас взрывоопасная, и взрыв может произойти именно среди молодёжи. Она очень активна – от 20 до 25 процентов её проявляли социальную активность, от участия в волонтерском движении до сбора подписей под петицией», - говорит Александр Солонтай.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бортник отметил, что к протесту готовы от 30 до 50 процентов украинцев.

Также Politeka сообщала, что политолог Руслан Бизяев назвал факторы, которые могут провоцировать массовые протесты осенью этого года.



