В программе «My.ua» с Екатериной Павловой специалист по международно-правовым вопросам и дипломат Вадим Трюхан поразмыслил над тем, с какой позицией президенту Зеленскому стоит ехать на встречу с Байденом.

Гость программы отмечает, что в Вашингтоне украинская сторона должна представить позитивную повестку дня, а не заниматься шантажом. «А перед этим, разумеется, нужно все проработать на экспертном уровне», - подчеркивает он.

Попутно Трюхан вспоминает комиссию «Кучма-Гор», которая пыталась наладить межгосударственную координацию, а подготовка дипломатов для этой комиссии в конце 90-х была настоящим событием. Сегодня, говорит он, Украине стоит двигаться также в этом направлении.

В то же время специалист подчеркивает, что Украина не может вести себя на международной арене так, как зрелые и развитые государства: вести разноуровневую дипломатию с различными странами. «Сейчас Украине, к сожалению, еще далеко до зрелости. Нам часто бывает трудно вести сложные внешнеполитические игры – не хватает ни кадровых, ни медийных, ни экспертных ресурсов», - объясняет Трюхан.

Кроме этого, говорит он, Украина не всегда может выдержать давление внешних партнеров. «Они могут сказать: хотите рвать с нами отношения – на здоровье. А мы этого себе позволить не можем», - подчеркивает эксперт. Следовательно, предупреждает специалист, любому серьезному проекту, например, как развороту на Китай, должны предшествовать основательные расчеты всех возможных последствий.

Как сообщала Politeka, Трюхан рассказал, чем Украине грозит «Северный поток-2».

Также Politeka писала о том, что Курбан объяснил, почему США и западные партнеры избегают контактов с высшими лицами Украины.



