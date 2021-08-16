В программе «My.ua» с Екатериной Павловой специалист по международно-правовым вопросам и дипломат Вадим Трюхан поразмыслил над тем, с какой позицией президенту Зеленскому стоит ехать на встречу с Байденом.
Гость программы отмечает, что в Вашингтоне украинская сторона должна представить позитивную повестку дня, а не заниматься шантажом. «А перед этим, разумеется, нужно все проработать на экспертном уровне», - подчеркивает он.
Попутно Трюхан вспоминает комиссию «Кучма-Гор», которая пыталась наладить межгосударственную координацию, а подготовка дипломатов для этой комиссии в конце 90-х была настоящим событием. Сегодня, говорит он, Украине стоит двигаться также в этом направлении.
В то же время специалист подчеркивает, что Украина не может вести себя на международной арене так, как зрелые и развитые государства: вести разноуровневую дипломатию с различными странами. «Сейчас Украине, к сожалению, еще далеко до зрелости. Нам часто бывает трудно вести сложные внешнеполитические игры – не хватает ни кадровых, ни медийных, ни экспертных ресурсов», - объясняет Трюхан.
Кроме этого, говорит он, Украина не всегда может выдержать давление внешних партнеров. «Они могут сказать: хотите рвать с нами отношения – на здоровье. А мы этого себе позволить не можем», - подчеркивает эксперт. Следовательно, предупреждает специалист, любому серьезному проекту, например, как развороту на Китай, должны предшествовать основательные расчеты всех возможных последствий.
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