Чому Сполучені Штати та західні партнери, будуючи відносини з Україною, уникають контактів із вищими особами держави? На цю тему міркує політолог Олександр Курбан у програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай24»

Курбан нагадує, що досі не відбулася зустріч президентів України та США, цей процес постійно розтягують і відкладають. А відтак він робить такий висновок: «Наші західні союзники, і перш за все американці, вони вважають за краще працювати не з першими особами держави».

У такому разі, пояснює політолог, західні партнери контактують із менш високопоставленими особами – з міністрами та чиновниками середньої ланки. «На даний момент таким ось посередником обраний наш міністр закордонних справ», - повідомляє експерт. Цей вибір він пояснює нетоксичністю глави МЗС, а також його знанням англійської мови, що доволі важливо в цьому процесі.

На питання, чому ж ніхто у світі не веде розмову з вищим керівництвом України, Курбан відповідає однозначно: «Тому що Захід не бачить, з ким зараз можна говорити в Україні про серйозні речі».

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