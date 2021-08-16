Почему США и западные партнеры, строя отношения с Украиной, избегают контактов с высшими лицами государства? На эту тему рассуждает политолог Александр Курбан в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24»

Курбан напоминает, что до сих пор не состоялась встреча президентов Украины и США, этот процесс постоянно растягивают и откладывают. А поэтому он делает следующий вывод: «Наши западные союзники, и прежде всего американцы, они предпочитают работать не с первыми лицами государства».

В таком случае, объясняет политолог, западные партнеры контактируют с менее высокопоставленными лицами - с министрами и чиновниками среднего звена. «В настоящий момент таким вот посредником избран наш министр иностранных дел», - сообщает эксперт. Этот выбор он объясняет нетоксичностью главы МИД, а также его знанием английского языка, что довольно важно в этом процессе.

На вопрос, почему никто в мире не ведет разговор с высшим руководством Украины, Курбан отвечает однозначно: «Потому что Запад не видит, с кем сейчас можно говорить в Украине о серьезных вещах».

Как сообщала Politeka, Курбан рассказал, в каких странах будет горячая осень.

Также Politeka писала о том, что Рыбчинский прокомментировал визит Ермака в Вашингтон.