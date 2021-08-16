Как Украине следует выстраивать отношения с Китаем? Ситуацию в программе «My.ua» с Екатериной Павловой комментирует специалист по международно-правовым вопросам дипломат Вадим Трюхан

«Китай – это глобальная сила, это глобальный игрок номер один в сферах инвестиций и технологий. Можем ли мы позволить себе воздерживаться от сотрудничества с Китаем? Конечно, нет. Более того, Китай уже является главным партнёром Украины. Наш торговый оборот – 14 миллиардов. Нам нужно в первую очередь развивать экономические отношения с Китаем. Мы можем это делать, и мы должны это делать профессионально. А на практике у нас вот уже шестой месяц нет посла в КНР. Это абсолютно ненормально. Впрочем, у нас сейчас уже в восемнадцати странах нет послов. И это вовсе не потому, что в Украине нет профессиональных дипломатов – они есть. Есть люди, которые знают, как налаживать связи и с руководством Китая, и с китайскими бизнесом, знают, как помогать нашему бизнесу укреплять свои позиции в Китае», - отмечает гость программы.

Он напоминает, что ещё в феврале Офис президента анонсировал «большое азиатское турне» Владимира Зеленского, но до сих пор никаких подвижек в этом направлении нет.

«В отношениях с Китаем, сделав первый шаг, нужно делать и второй. Нет посла – нет и доступа к руководству державы. Временного поверенного в делах никто принимать не будет», - говорит Вадим Трюхан.

Как сообщает Politeka, ранее футуролог Алексей Толкачёв указал, что по объёму ВВП Украина отстаёт от Китая более чем в 90 раз.

Также Politeka сообщала, что политолог Тарас Загородний призвал Украину строить экономические отношения в соответствии с национальными интересами.