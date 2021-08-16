В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин высказал свое мнение относительно убийства Шеремета и Сергея Коротких. Он отметил, что лично не знаком с Сергеем Коротких, а потому в своих суждениях исходит лишь из его военного опыта.

Гость программы признается, что судить Сергея Коротких за убийство Павла Шеремета не может, поскольку ничего об этом не знает.

Он лишь отмечает значительный опыт участия Коротких в боевых действиях, где тот показал себя достойно. «Я лично видел, как он возглавлял операцию, во время которой спас несколько десятков ребят из «Правого сектора» и ВСУ», - рассказывает Жорин.

С другой стороны, говорит он, дело Шеремета хорошо демонстрирует эффективность работы украинских правоохранительных органов и качество проведения расследования. «Это политическое дело, которое так же развалилось, которое говорит, что сегодня правоохранительные органы способны делать политические заявления, но, к сожалению, они пока не способны доводить дело до конца», - подчеркивает гость программы.

Как сообщала Politeka, «Нацкорпус» заявил, что дело харьковских ветеранов является политическим преследованием.

Также Politeka писала о том, что Тамарин рассказал, грозит ли полку «Азов» судьба «Беркута».