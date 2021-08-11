Чи загрожує полку «Азов» доля «Беркута»? Це питання у програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?» розглядає глава Київського відділення Нацкорпусу Сергій Тамарін

«Якщо «Беркут» виконував накази викрадати, катувати та вбивати людей, то це були злочинні накази. Такого не буде виконувати жоден професіонал, для якого поняття честі та гідності щось значать. Якщо «Азову» накажуть розганяти кулями мирний мітинг, у нього буде право відмовитися це робити. Втім, я впевнений, що знайдуться інші виконавці, які підкоряться наказу. В цьому випадку українці опиняться по різні боки барикад, суспільство знову буде розколоте. Але я впевнений, що жоден азовець не виконуватиме протизаконні накази. У мирних і беззбройних громадян він стріляти не стане», - наполягає представник Нацкорпусу.

Він також поділився своїми міркуваннями з приводу того, чим може закінчитися нинішній скандал навколо цієї партії.

«Події можуть розвиватися по-різному, але основний вектор вже зрозумілий. Влада буде робити все можливе, щоб дискредитувати та знищити патріотичний рух. Адже це – ядро, яке здатне впливати на владу. Це абсолютно нормально, в Європі працює саме така система - non-governmental organizations представлені в парламенті та мають законодавчу ініціативу. Вони співпрацюють з органами влади. У нас такі організації вже сформовані, але влада бореться з ними», - вважає Сергій Тамарін.

Як повідомляє Politeka, раніше колишній командир «Азова» Максим Жорін проводив в Києві спортивні змагання.

Також Politeka повідомляла, що він прокоментував пожежу в спортивному залі народного депутата Іллі Ківи.