Грозит ли полку «Азов» судьба «Беркута»? Этот вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает глава Киевского отделения Нацкорпуса Сергей Тамарин

«Если «Беркут» выполнял приказы похищать, пытать и убивать людей, то это были преступные приказы. Такого не будет выполнять ни один профессионал, для которого понятия чести и достоинства что-то значат. Если «Азову» прикажут разгонять пулями мирный митинг, у него будет право отказаться это делать. Впрочем, я уверен, что найдутся другие исполнители, которые подчинятся приказу. В этом случае украинцы окажутся по разные стороны баррикад, общество снова будет расколото. Но я уверен, что ни один азовец не будет выполнять противозаконные приказы. В мирных и безоружных граждан он стрелять не станет», - настаивает представитель Нацкорпуса.

Он также поделился своими соображениями по поводу того, чем может закончиться нынешний скандал вокруг этой партии.

«События могут развиваться по-разному, но основной вектор уже понятен. Власть будет делать всё возможное, чтобы дискредитировать и уничтожить патриотическое движение. Ведь это – ядро, которое способно влиять на власть. Это абсолютно нормально, в Европе работает именно такая система – non-governmental organizations представлены в парламенте и имеют законодательную инициативу. Они сотрудничают с органами власти. У нас такие организации уже сформированы, но власть борется с ними», - считает Сергей Тамарин.

Как сообщает Politeka, ранее бывший командир «Азова» Максим Жорин проводил в Киеве спортивные состязания.

Также Politeka сообщала, что он прокомментировал пожар в спортивном зале народного депутата Ильи Кивы.