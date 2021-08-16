Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о мошеннических схемах, которые используют аферисты, чтобы обмануть пенсионеров. В одной из таких, по словам журналистки, мошенники притворяются сотрудниками банков и предлагают переоформить пенсию на карту.

«Правительство разрешило выплачивать пенсии украинцам наличными еще следующие два года и пока отменило обязательный перевод всех выплат на банковские карточки. За 4 месяца, пока люди готовились к возможным изменениям, появились десятки обманутых. Аферисты придумали схему, как выманить деньги у пенсионеров. Мошенники выдают себя за работников банка и предлагают быстро и бесплатно перевести пенсию из почты в финансовое учреждение», - рассказала Завальнюк.

По словам журналистки, аферисты приходят в квартиры пенсионеров и предлагают им свои услуги по переоформлению документов, при этом просят пенсионеров оформить на себя доверенность. Она добавила, что после того, как мошенники получают доверенность, они начинают просто снимать деньги со счета ничего не подозревающих пенсионеров.

Завальнюк отметила, что несмотря на то, что чиновники месяц назад отложили обязательный перевод выплат в банки, доверчивых все же хватает. По ее словам, ни один банк и ни одно финансовое учреждение не занимается предоставлением подобных услуг.

«У всех сотрудников коммунальных служб есть рабочие документы. Всегда просите контролёров по свету, инженеров предъявить их удостоверение. Не пускайте без документов людей в свой дом. Никогда не соглашайтесь купить у сантехников или инженеров запчасти по предоплате. Ни залога не давайте, ни денег. Если вдруг вам предложат сменить запчасти, то, скорей всего, сначала вас отправят в магазин либо на рынок за необходимым для ремонта инвентарем, либо купят запчасти и принесут чек из магазина. Во всех остальных без исключения случаях знайте – вас разводят», - говорит Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Завальнюк рассказала, какие этапы повышения пенсий запланировано правительством в 2021 году .