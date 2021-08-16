В эфире программы «Юристы отвечают» адвокат, руководитель практики гражданских споров адвокатского объединения «Митракс» Юрий Бабенко рассказал, как украинцы, получившие валютный кредит и столкнувшиеся с увеличением задолженности из-за роста курса, могут защитить свои права.

«Сейчас ввели законодательное ограничение, потребительские кредиты могут быть предоставлены только в гривне. Большинство кредитов, которые берут физлица - это потребительское кредитование», - говорит Бабенко.

Он отметил, что существует много случаев, когда, например, человек взял кредит в долларах несколько лет назад, однако курс значительно вырос, как и задолженность по валютному кредиту. Юрист рассказал, как власти решили урегулировать такую ​​ситуацию.

«Именно по валютным кредитам сейчас приняли изменения в законодательство и ввели реструктуризации валютных кредитов, которые были взяты под потребительские цели. Там есть конкретные предусмотренные законом условия, что, например, курс фиксируется на день проведения реструктуризации, она проводится на 10 лет, списывается пеня, штрафы», - рассказал адвокат.

По словам Бабенко, для этого нужно обращаться в банк с заявлением о проведении реструктуризации. Банки, учитывая нововведения, обязаны провести эту реструктуризацию в соответствии с законом. Такой порядок, добавил юрист, приняли несколько месяцев назад.

«Перед тем как обращаться в банк, лучше посчитать, что человек получит в результате реструктуризации и насколько она будет выгодна. Но, как показывает практика, валютные потребительские кредиты сейчас стоит реструктуризировать», - считает Бабенко.

Напомним, для Politeka Шишкин заявил, что не имеет значения, кто написал конституцию-лишь бы ее выполняли .