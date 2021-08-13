Офицер «Альфы» в отставке Андрей Дубовик в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказался о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

«Вложили в эту программу много денег и наших, и американских. Но на выходе что мы имеем? Сколько коррупционеров у нас посадили за 6 лет? Ноль!», - заявил Дубовик.

Также он рассказал, как формировалось НАБУ.

«Кто пришел на работу? Были какие-то требования тогда официально озвучены на сайтах, кто может там быть. Люди с опытом в правоохранительных органах, которые не были как-то там связаны в коррупционных скандалах. Они должны были б сдать тесты какие-то. Для тех, кто прошел АТО, вообще там немножко конкурс смягчили...», - сказал гость программы.

Дубовик признается, что хотел работать в НАБУ, однако ему намекнули, что туда устраиваются «по квотам».

«Кого-то назначал Грицак, кого назначал Порошенко, кого-то – Грановский... Не дай Бог думать, что я как-то там обиделся. Я перекрестился очередной раз, что я не попал в то забавное войско», - резюмировал он.

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